Сочи, Краснодарский край, , 10:44 — REGNUM Оползень сошёл в ночь на 24 марта на проезжую часть участка трассы А-147 «Джубга — Сочи» на Курортном проспекте в Сочи. В результате грунт и корни деревьев перекрыли одну из двух полос в направлении центра города-курорта, об этом сообщили в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

На данном участке въезд в город ограничен, можно только выехать. Въезд в Сочи осуществляется по дублеру Курортного проспекта. На месте схода оползня работает дорожная техника.

22 марта на другом участке федеральной трассы А-147 в Лазаревском районе Сочи оползень разрушил дорожное покрытие. 23 марта здесь был введен режим ЧС локального характера.