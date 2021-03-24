Сеул, , 10:48 — REGNUM В январе 2021 года в Южной Корее на свет появились 25 тыс. младенцев, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый низкий январский показатель в стране с 1981 года.

Число смертей в Южной Корее сократилось на 4,3%, до 27 181 человека. Таким образом, в стране продолжают фиксировать естественную убыль населения на протяжении 15 месяцев подряд.

В январе текущего года в стране было зарегистрировано 16 280 браков, что на 17,9% меньше, чем в январе 2020 года. Число разводов также сократилось на 5,2%, до 8373 случаев.