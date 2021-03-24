Оренбург, , 10:43 — REGNUM Под Оренбургом в 2021 году построят новую инфекционную больницу. Проект будет готов в мае, об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Новая клиника будет состоять из четырех корпусов с отдельным входом. Планируется, что 88 боксах разместят 500−600 коек. В штатном режиме больница сможет обслуживать 350 пациентов.

Проект уже находится в стадии разработки. Строительство новой инфекционной больницы будет вестись в рамках государственно-частного партнерства на территории Оренбургского района.

Напомним, ранее глава компании «Руссоль» Сергей Черный заявил, что на строительство новой инфекционной больницы готов выделить 500 млн рублей. Олигарх призвал других бизнесменов последовать его примеру. Сергей Черный подчеркнул, что регион нуждается в новой клинике, поскольку действующая уже не соответствует современным стандартам.

Стоит отметить, существующая в Оренбурге областная инфекционная больница построена в 1915 году. Медицинское учреждение рассчитано на 312 коек.

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