Санкт-Петербург, 24 марта, 2021, 10:48 — ИА Регнум. С начала 2021 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили в пограничной зоне более 730 нарушителей пограничного режима, из них свыше 670 — граждане иностранных государств. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Погрануправления.

Дарья Драй ИА REGNUM Город Выборг

С 17 по 20 марта в Выборгском районе Ленинградской области пограничники вместе с сотрудниками отдела провели рейды, в ходе которых выявили 26 иностранных граждан, находившихся на режимной территории без разрешительных документов. Все эти иностранцы являются выходцами из бывших республик СССР.

Из числа задержанных 16 иностранных граждан привлечены к административной ответственности с назначением денежного штрафа и выдворением за пределы пограничной зоны, а двое из них решением суда будут принудительно выдворены за пределы Российской Федерации. Еще 10 иностранцев с нарушениями миграционного законодательства привлечены к административной ответственности с назначением денежного штрафа 5000 рублей каждому.

Общая сумма штрафов, назначенных задержанным в ходе рейдов в погранзоне иностранцам составила 235 тыс. рублей.