Канберра, , 10:43 — REGNUM Общее число эвакуированных в результате сильных наводнений в австралийском штате Новый Южный Уэльс увеличилось до 20 тыс. Об этом 24 марта сообщает газета Sydney Morning Herald.

При этом ранее власти штата из-за наводнений и обильных ливней, продолжающихся с минувшей недели, открыли эвакуационные центры.

Также указывается, что на данный момент в Австралии в результате разгула стихии 38 территорий были признаны «зонами стихийных бедствий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пригороде австралийского города Сиднея в ходе наводнения погиб один человек.