Ярославль, , 10:39 — REGNUM Мэрия Ярославля согласовала новую транспортную схему с областным департаментом транспорта, власти готовы ее обнародовать 25 марта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Городской телеканал».

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Это уже вторая попытка властей Ярославля поменять схему движения общественного транспорта в городе. Как ранее сообщало ИА REGNUM в декабре 2020 года мэрия объявила об отмене с середины 2021 года 25 автобусных маршрутов, которые работали по нерегулируемому тарифу. На их смену должны были запустить новые, которые планировалось выпустить на линию с апреля 2021го. Однако формат новых маршрутов вызвал многочисленные протесты среди ярославцев. В городе отменялись сквозные «маршрутки» из одного конца Ярославля в другой, что не устроило горожан.

20 января 2021 года конкурс, который должен был определить перевозчика для 18 новых маршрутов, был отменен. 25 марта в мэрии намерены провести рестарт транспортной реформы. Как сообщает «Городской телеканал», нюансы новой транспортной схемы города мэр Ярославля Владимир Волков представит в прямом эфире муниципального телеканала.

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