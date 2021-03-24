Ярославль, 24 марта 2021, 10:39 — REGNUM Мэрия Ярославля согласовала новую транспортную схему с областным департаментом транспорта, власти готовы ее обнародовать 25 марта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Городской телеканал».
Это уже вторая попытка властей Ярославля поменять схему движения общественного транспорта в городе. Как ранее сообщало ИА REGNUM в декабре 2020 года мэрия объявила об отмене с середины 2021 года 25 автобусных маршрутов, которые работали по нерегулируемому тарифу. На их смену должны были запустить новые, которые планировалось выпустить на линию с апреля 2021го. Однако формат новых маршрутов вызвал многочисленные протесты среди ярославцев. В городе отменялись сквозные «маршрутки» из одного конца Ярославля в другой, что не устроило горожан.
20 января 2021 года конкурс, который должен был определить перевозчика для 18 новых маршрутов, был отменен. 25 марта в мэрии намерены провести рестарт транспортной реформы. Как сообщает «Городской телеканал», нюансы новой транспортной схемы города мэр Ярославля Владимир Волков представит в прямом эфире муниципального телеканала.
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