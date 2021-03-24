Чита, , 10:38 — REGNUM Парламентарии Забайкалья приняли решение обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о присвоении Чите звания «Город трудовой доблести». Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что ранее о поддержке проекта заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«В моем понимании Чита как никакой другой город заслужила почетное звание. Уверен, все забайкальцы поддерживают идею и разбираются, что является настоящей гордостью, а что мишурой текущего момента. В годы войны Забайкалье было и житницей, и важным железнодорожным узлом, и большим эвакогоспиталем, и плацдармом для разгрома японских милитаристов. Сотни тысяч наших земляков неимоверным напряжением сил помогали фронту. И наш святой долг ради их памяти сделать все, чтобы Чите было присвоено звание «Города трудовой доблести», — подчеркнул глава края.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» было принято 2 июля 2020 года в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин.

В годы войны только в Чите работали 13 эвакогоспиталей и действовал окружной военный госпиталь. Излечение в них прошли тысячи бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых смогли вернуться в строй и продолжили воевать с немецко-фашистскими захватчиками.

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На днях право Читы на звание города трудовой доблести подтвердили эксперты РАН. На данный момент собрано уже свыше 24 тысяч подписей.

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