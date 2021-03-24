Саратов, , 10:50 — REGNUM С 1 июня из международного аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в Анапу. Летать на черноморский курорт планирует авиакомпания Pegas Fly на самолетах Embraer ERJ-190 вместимостью 110 пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Авиаперелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Вылет из Саратова запланирован по вторникам в 16:40, прибытие в Анапу — в 17:30. Вылет из Анапы в 18:30, прибытие в аэропорт «Гагарин» — в 21:10. По пятницам вылет из Саратова — в 00:20, прибытие в Анапу — в 01:10. Обратный авиарейс по пятницам запланирован на 02:10, прибытие в Саратов — в 04:50. Время для каждого аэропорта местное.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая авиакомпания Red Wings впервые начнет обслуживать направление Саратов — Москва. Авиаперевозчик организует вылеты из международного аэропорта «Гагарин» в Домодедово.

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