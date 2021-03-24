Москва, , 10:37 — REGNUM Регионы Сибирского федерального округа дополнительно получат 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что около 203 млн рублей из всего объёма финансирования пойдёт на погашение задолженности по зарплате перед работниками шахты «Алексиевская» в Кемеровской области, свыше 254 млн рублей направят на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений вблизи Телецкого озера в Горном Алтае. Также средства пойдут на строительство социальных объектов в Туве и на проведение исследований по лечению рака в Новосибирске.

«Дополнительные средства помогут регионам завершить важные инфраструктурные проекты, поддержат местных жителей и повысят доступность медицинских и образовательных услуг», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Михаил Мишустин посетил эти регионы в начале марта.