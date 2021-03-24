Донецк, , 10:36 — REGNUM Обострения на линии соприкосновения в Донбассе связаны с активностью Украины на международном уровне, заявил представитель Донецкой Народной Республики в рабочей группе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.

По его словам, практически каждый раз накануне тематического события на международном уровне в Донбассе происходит обострение, которое служит поводом для очередных «громких» заявлений Киева на всех возможных площадках

«Приезд европейских или американских политиков — также ждем обострения и провокаций», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник сообщил, что с середины февраля 2021 года число обстрелов со стороны ВСУ территории Донбасса выросло в пять раз.

Сумма ущерба, который Украина причинила ДНР своей военной агрессией с 2014 года, составляет более 200 млрд рублей.

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