Москва, , 10:36 — REGNUM Во Франции более четверти граждан (26%) заявили о готовности вакцинироваться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», если у них будет доступ к этой вакцине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией по изучению общественного мнения IFop по заказу радио Sputnik.

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При этом желание получить «Спутник V» изъявили и те, кто уже привился от COVID-19 другими препаратами. Таковых оказался 41%. Выяснилось, что в большей степени российским препаратом заинтересовались те, кто занимает руководящие должности, а также сторонники левых партий.

Опрос также показал, что 11% уже прошли вакцинацию, а 45% планируют привиться от COVID-19.

Добавим, что участие в опросе, который проводился с 17 по 18 марта 2021 года, приняли 1009 жителей Франции старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности привиться антикоронавирусной вакциной «Спутник V» в любое время заявил глава правительства германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. Он рассказал о многолетнем опыте работы с российскими вакцинами в Восточной Германии. Так, его самого в детстве привили от полиомиелита советской вакциной.