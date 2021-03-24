Москва, , 10:35 — REGNUM Российский бизнесмен Евгений Пригожин направил в адрес ФБР США письмо с требованием удалить с сайта бюро предложение о вознаграждении за информацию, которая поможет арестовать его. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».

"Вчера, 23 марта, Евгений Викторович Пригожин направил письменное обращение к директору Федерального Бюро Расследований с требованием удалить с сайта ФБР предложение о 250 000 долларов США за предоставление информации, которая приведет к его аресту и поимке, поскольку данное объявление является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пригожин обратил внимание на тот факт, что «ФБР предлагает денежную награду за информацию о Евгении Викторовиче от безысходности», поскольку в 2020 году Интерпол официально признал обвинения против него не уголовно-правовыми, а политически мотивированными.

Также отмечается, что юристы «Конкорда» обнаружили «интересный прием ФБР в переводе объявления о розыске»: «По какой-то необъяснимой причине, в русской версии Федеральное Бюро Расследований умышленно исказило суть предъявленного обвинения, заявив о совершении Евгением Викторовичем мошеннических действий против США. То есть действий, направленных на «умышленное завладение чужим имуществом путем обмана». В то время как обвинительный акт г-на Мюллера заявляет об участии Евгения Викторовича в совершенно ином выдуманном преступлении — «сговоре с целью обмана США», которое даже не предусмотрено уголовным законодательством США».

Сам бизнесмен назвал очевидным тот факт, что ФБР «передергивает факты и использует мошеннические схемы»: «Забавная ситуация получается. Мошенники мошенническим путем пытаются меня, кристально чистого человека, обвинить в мошенничестве. Но делают это столь неуклюже, что «на воре и шапка горит».