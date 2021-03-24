Ижевск, , 10:35 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 24 марта прививку от коронавируса сделали 41 812 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 27 315 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки был впервые вакцинирован 21 житель региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 674 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта в республике провели 946 071 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2016 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1718 исследований.

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