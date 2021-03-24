Ханты-Мансийск, , 10:34 — REGNUM В Югре по факту загрязнения земельного участка в Нефтеюганском районе нефтесодержащей жидкостью проводится прокурорская проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прорыв произошёл 20 марта 2021 года на трубопроводе ООО «РН-Юганскнефтегаз». К проверке привлечены, помимо прокуратуры, специалисты контролирующих органов.

Проверка даст оценку соблюдению природоохранного законодательства, а также правил промышленной и пожарной безопасности.

Отметим, в пояснении к годовой бухгалтерской отчетности ООО «РН-Юганскнефтегаз» сообщается, что предприятие в 2020 году направило 943,5 млн рублей на локализацию и ликвидацию последствий отказов трубопроводов.