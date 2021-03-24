Варшава, , 10:34 — REGNUM Правительство Польши приняло решение ввести новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 23 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Моравецкий рассказал, что новые ограничения будут действовать в течение ближайших двух недель, потому что в Польше в последнее время наблюдается высокий рост числа заражений коронавирусной инфекцией, и данную тенденцию необходимо замедлить.

Он подчеркнул, что аналогичные шаги предпринимают и многие другие страны ЕС. Какие именно это будут ограничения — станет известно после их официального объявления 25 марта.

Премьер-министр Польши также сообщил, что в ближайшие 4−5 недель Польша получит 7 миллионов доз вакцин от COVID-19. В частности, в апреле в республику должны быть доставлены первые вакцины американской компании Johnson & Johnson.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше официально объявили третью волну пандемии. В республике были введены санитарные ограничения, которые действуют с 20 марта. Помимо полного перевода всех школ на дистанционное обучение, в Польше прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты.