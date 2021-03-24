Минск, , 10:41 — REGNUM На сегодняшний в Белоруссии за действия во время протестных акций осудили 87 человек. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба белорусской генеральной прокуратуры.

Уточняется, что на данный момент в суды было передано 89 уголовных дел в отношении 154 лиц, обвиняемых по статье 342 УК Республики Белоруссия (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активное участие в них — ред.).

«На сегодня по названной статье осуждено 87 лиц», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при этом в качестве наказаний были избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, включая с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис.