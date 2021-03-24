Симферополь, , 10:33 — REGNUM В Республике Крыма подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 марта. Сутками ранее, 23 марта, сообщалось о 54 новых случаях заражения.

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Всего за период пандемии в Республике Крым подтвердилось 37 166 новых случаев заражения, выздоровели из этого числа 34 692 человека. Скончались 1040 пациентов с COVID-19, в том числе пять смертей зарегистрировано за минувшие сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава региона Сергей Аксёнов на заседании оперштаба 24 марта заявил о возможности третьей волны и призвал жителей и гостей полуострова «не расслабляться» и соблюдать действующие ограничения.

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