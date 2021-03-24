Сиэтл, США, , 10:31 — REGNUM Уже 25 марта ролевой экшен Risk of Rain 2 получит «юбилейное обновление», выход которого посвящён второй годовщине со дня релиза игры. Об этом 23 марта сообщило издание Eurogamer.

Обновление добавит в Risk of Rain 2 нового выжившего по имени Бандит и босса по имени Дедушка. Помимо этого, разработчики пообещали разнообразить привычный игровой процесс уникальными предметами, специальными навыками для героев и сюжетными записками.

ИА REGNUM напоминает, что Risk of Rain 2 вышла на PC и консолях в августе 2020 года. До этого она находилась в стадии «раннего доступа».

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата релиза улучшенной версии игры Shadow Man