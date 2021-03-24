Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Энтузиаст воссоздал некоторые локации популярной многопользовательской игры World of Warcraft (WoW) в среде «движка» Unreal Engine 4. Демонстрационное видео было опубликовано 24 марта на портале DSOGaming.

Фанаты WoW могут видеть в ролике Штормград, Златоземье (таверна «Гордость льва»), Сумеречный лес и Седые холмы. Пользователь YouTube Daniel L, реализующий проект, также добавил в сцены трассировку лучей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеру TheSlapperfish удалось достичь 50-го уровня в игре World of Warcraft: Shadowlands, не покидая границ стартовой локации расы гоблинов. Он заявил, что, планирует «прокачать» персонажа до 60-го уровня, используя определённые методы.

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