Ижевск, , 10:30 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

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Умерла женщина в возрасте 86 лет. Течение заболевания у погибшей сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 371 человека.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 23 марта, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 738 человек, из которых четверо умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 марта в регионе выявили 80 новых носителей коронавируса. Накануне было подтвержден 81 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 184 случаев. Активным носителем коронавируса в регионе в настоящее время является 3051 человек.

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