Брюссель, , 15:12 — REGNUM Министр юстиции Северной Македонии Боян Маричич 23 марта встретился в Брюсселе с заместительницей председателя Европейской комиссии по прозрачности и ценностям Верой Юровой. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Темой встречи стали реформы в Северной Македонии. Особое внимание было уделено системе правосудия, установлению верховенства права, а также в целом проблематике европейской интеграции.

Маричич в ходе встречи подчеркнул, что в Скопье по-прежнему привержены ускоренному проведению европейских реформ, что является сутью плана «Европа дома».

Политик также рассказал представительнице Европейской комиссии о плане по цифровизации судебной системы Северной Македонии.

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