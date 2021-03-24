Тирана, , 10:35 — REGNUM В Албании 23 марта в результате обследования 2174 человек выявили 303 новых случая заражения коронавирусом. Еще 651 пациент выздоровел. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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За день 3461 человек в стране прошел вакцинацию от COVID-19. Всего вакцинацию в стране прошли 51 690 граждан Албании.

При этом в Албании если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30 тыс. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 121 847 случаев заражения коронавирусом. 86 497 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2156 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них — 11, в возрасте от 48 до 91 года — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

За март в стране скончались 328 пациентов с COVID-19. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании перестало расти и колеблется около отметки в 35 тысяч. Сейчас число активных случаев заражения составляет 33 194 пациента. На стационарном лечении находятся 394 пациента, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ.