Ташкент, , 10:29 — REGNUM Министерство финансов Узбекистана прогнозирует рос государственного внешнего долга по итогам 2021 года до $25,7 млрд. Это следует из материалов «Бюджет для граждан», составленных минфином республики.

По итогам 2020 года размер внешнего госдолга составил $21,1 млрд. Таким образом, правительство республики планирует увеличить долг на 21,8%.

Долг, привлеченный от имени правительства, вырастет на 23,2%, до $18,6 млрд, долг, привлеченный под гарантии Узбекистана, — на 18,3%, до $7,1 млрд.

Расходы на обслуживание долга увеличатся на 45%, до $1,6 млрд. Таким образом, объем долга по отношению к ВВП достигнет 45,3%. По итогам 2020 года этот показатель составил 40,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии в драке погиб двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев