Дубай, ОАЭ, , 10:35 — REGNUM Картина «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри — крупнейшая в мире из написанных на холсте — продана за $62 млн на аукционе в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает газета Khaleej Times.

По площади полотно сопоставимо с двумя футбольными полями. Художник семь месяцев работал над картиной в отеле Atlantis в Дубае. Предполагалось, что её разделят на 70 частей и распродадут на шести аукционах в разных странах примерно за $30 млн.

До продажи картину на месяц выставили в отеле. Её купил руководитель фирмы, специализирующейся на криптовалюте, по имени Андрэ Абдун.

Джафри заявил, что направит деньги от продажи картины на детскую благотворительность. Он стремится повысить доступность интернета для детей в беднейших странах и дать им возможность удалённо учиться.

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