Вашингтон, , 10:29 — REGNUM В сети выложены снимки дорожных испытаний прототипа полноразмерного электропикапа Ford F-150. Фотография с машиной размещена на сайте Motor1.

Прототип электрического пикапа F-150 Motor1

Где проходят испытания не сообщается.

На снимках видна независимая задняя подвеска электрического пикапа и полуоси от двигателя к ступицам. Информации об аккумуляторе пока нет. По предварительной информации, запас хода электрокара при полностью заряженной батареи составляет 482,8 км. Пикап получит два электромотора, но, возможно, что покупателям будет предложена более бюджетная одномоторная версия с задним приводом.

Автопроизводители оснастят пикап решёткой радиатора и передним бампером, которые будут инновационными. Кроме того, возможно также появление задних фонарей уникальной формы.

Ожидается, что электрокар F-150 начнут собирать в первой половине 2022 года.

Ранее компания Bring a Trailer выставила на продажу спорткар Ford RS200 Evolution из ограниченной серии. В общей сложности было изготовлено 24 таких авто. В движение модель приводит модернизированный в Велико­британии турбиро­ванный двигатель объёмом 2,1 литра.

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