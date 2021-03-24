Москва, , 10:27 — REGNUM Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев возобновляет карьеру в смешанных единоборствах. Об этом 24 марта он написал в Instagram.

«Сюрприз. Я возвращаюсь, чтобы сокрушить всех», — написал Чимаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Чимаев заявил, что завершает спортивную карьеру из-за состояния здоровья. До этого он трижды отказывался от боя с британцем Леоном Эдвардсом из-за затянувшегося восстановления после заражения коронавирусом.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что позвонил Чимаеву и отговорил его завершать карьеру.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров отговорил Чимаева завершать карьеру