Кострома, , 10:37 — REGNUM Следователи полиции в Костроме завершили расследование в отношении группы осуждённых, создавших «колл-центр» в колонии. Об этом со ссылкой на материалы регионального управления МВД сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Колючая проволока © Наталья Диева

По версии следствия, профессиональный мошенник-рецидивист, отбывающий наказание в Краснодарском крае, создал организованную группу из нескольких осуждённых. Группа занималась интернет-мошенничеством, обманывая граждан по всей России. От рук преступников пострадали 18 жителей Костромского, Московского, Сахалинского, Ленинградского, Кемеровского, Нижегородского регионов, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского, Приморского, Камчатского края, Республики Мордовия.

Информацией, сим-картами и мобильными телефонами преступную группу снабжала жена одного из осуждённых. Мошенники звонили в больницы, представляясь прокурорами, назначали встречи с работниками школ иностранных языков, договаривались о поставке товаров.

После назначения встречи участники ОПГ придумывали различные ситуации и просили потерпевших пополнить балансы мобильных номеров. Средства потерпевшим обещали вернуть, как только они приедут на место. С помощью этой схемы преступники украли у россиян 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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