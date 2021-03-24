Кострома, 24 марта, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Следователи полиции в Костроме завершили расследование в отношении группы осуждённых, создавших «кол-центр» в колонии. Об этом со ссылкой на материалы регионального управления МВД сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Колючая проволока

По версии следствия, профессиональный мошенник-рецидивист, отбывающий наказание в Краснодарском крае, создал организованную группу из нескольких осуждённых. Группа занималась интернет-мошенничеством, обманывая граждан по всей России. От рук преступников пострадали 18 жителей Костромской, Московской, Сахалинской, Ленинградской, Кемеровской, Нижегородской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского, Приморского, Камчатского краёв, Республики Мордовия.

Информацией, сим-картами и мобильными телефонами преступную группу снабжала жена одного из осуждённых. Мошенники звонили в больницы, представляясь прокурорами, назначали встречи с работниками школ иностранных языков, договаривались о поставке товаров.

После назначения встречи участники ОПГ придумывали различные ситуации и просили потерпевших пополнить баланс мобильных номеров. Средства потерпевшим обещали вернуть, как только они приедут на место. С помощью этой схемы преступники украли у россиян 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.