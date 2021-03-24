Тирасполь, , 10:26 — REGNUM В ходе 1798 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 445 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 38 004 человек. Из них победили инфекцию 33 009 человек, в том числе за последние сутки — 362.

Всего в ПМР зафиксировали 817 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток умерли десять человек в возрасте от 53 до 88 лет. Сообщается, что у пациентов обострились различные сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 461 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 195 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 272 человека.

Стоит отметить, что в ПМР из-за роста темпов распространения коронавируса почти не осталось свободных мест в больницах. В связи с этим решено развернуть новый ковидный госпиталь на базе Центра матери и ребенка в Бендерах.

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