Ереван, , 10:25 — REGNUM Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян во время телефонного разговора обсудили программу модернизации армянских ВС и договорились о визите в республику высокопоставленной российской делегации. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба минобороны Армении.

«Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым <…> В ходе разговора стороны обсудили программу модернизации и реформирования ВС Армении», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что стороны договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению, в ходе которого планируется повести более детальные переговоры по данным вопросам.

Кроме того, отмечается, что Арутюнян и Герасимов также провели обсуждение военного сотрудничества двух стран и еще ряда вопросов, «связанных с безопасностью Сюникской области республики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Национального собрания (парламента — ред.) Армении отменили режим военного положения, который был введен в республике в конце сентября 2020 года из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе.