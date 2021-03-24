Ижевск, , 10:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 24 марта выявили 80 новых носителей коронавируса. Накануне было подтвержден 81 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 184 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — семеро детей в возрасте до 14 лет и 25 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 76 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 762 человека. 371 житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в регионе в настоящее время является 3051 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта в республике прививку от коронавируса сделал 41 791 человек, в том числе 20 668 человек в возрасте старше 60 лет. Второй компонент препарата получил 26 641 житель республики, полностью завершив курс вакцинации. Из этого числа 13 460 человек — пожилые люди старше 60 лет.