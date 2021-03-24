Москва, , 10:24 — REGNUM Негативные для рубля факторы на текущей неделе дополняют друг друга. Слухи о скором введении санкций США против российского госдолга привели к сокращению спроса на ОФЗ, иные российские активы и, соответственно, рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Это совпало с обрушением турецкой лиры, потянувшей за собой валюты развивающихся рынков. Одновременно третья волна пандемии в Европе и сложности с вакцинацией резко снизили склонность к рискам и цены рисковых инструментов — сырья, акций и пр.

Котировки Brent c $65 упали к $61 за баррель. Этому способствовало и увеличение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей при прогнозе их уменьшения на 0,9 млн баррелей, по данным института API.

На таком фоне в начале дня 24 марта доллар поднимался к годовым максимумам около 77 руб.

В то же время, если указанные факторы не получат развития в течение дня, инвесторы могут посчитать, что их эмоциональное действие теперь уже заложено в цены активов.

В таком случае вероятна приостановка ослабления рубля и даже его некоторое укрепление. Кроме того, в разгаре налоговый период продажи валюты экспортёрами, что предъявляет дополнительный спрос на рубли.

Участники рынка сегодня обратят внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, на официальные данные по запасам нефти в США от минэнерго.

Наиболее вероятный диапазон колебаний курса на 25 марта 76,10−77,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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