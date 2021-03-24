Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Политика социальной сети Facebook теперь позволяет преследовать «общественных деятелей» способами, которые в других случаях запрещены на сайте, включая «призывы к их смерти». Об этом 23 марта сообщило издание The Guardian.

По данным The Guardian, в правилах для модераторов социальной сети указано, что комментарии с оскорбления публичных людей, в том числе с «призывами к их смерти» разрешены, если общественный деятель не отмечен в них. «Потому что мы хотим разрешить обсуждение, которое часто включает критические комментарии людей, фигурирующих в новостях», — объясняют в Facebook.

Отметим, что в Facebook под понятие «общественный деятель» попадают люди с аудиторией более 100 тыс. человек, а также те, кто последние два года упоминался в СМИ. Частные лица по правилам социальной сети не могут подвергаться «призывам к смерти» в Facebook.

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