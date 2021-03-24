Воронеж, , 10:22 — REGNUM Итоги конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров Воронежского театра оперы и балета подвели в Воронеже 23 марта.

По итогам конкурса лучшей концепцией признана работа коллектива Михаила Степучева и Ирины Сидоровой (АНО «Архпроект», Воронеж), сообщило РИА «Воронеж». Согласно проекту, внешне здание театра мало изменится, однако будет поднято на подиум, станет выше и будет расширено, входная группа будет оформлена каскадом ступеней. Само здание сместится к улице Плехановской на величину расширения. Строительство здания автор проекта оценил в 2,6 млрд рублей.

«Проект театра, сделанный в 1939 году и завершенный уже к 1950-му, отличается неуловимым театральным духом и профессионализмом, который был свойственен еще советский архитектуре. Поэтому воспроизвести его, бережно относясь к этой архитектуре, я считаю честью для каждого архитектора», — цитирует издание Михаила Степучева.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос реконструкции Театра оперы и балета обсуждается уже несколько лет. В сентябре 2020 года глава региона Александр Гусев поручил провести публичный конкурс на разработку нового облика Воронежского государственного театра оперы и балета.