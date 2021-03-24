Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Ремастер-версия игры Shadow Man выйдет на PC 15 апреля 2021 года. Об этом 23 марта сообщило издание Eurogamer.

Помимо обновлённой графики, в Shadow Man: Remastered геймеров ожидают улучшенный искусственный интеллект, физика, управление и контент, вырезанный из оригинальной версии игры. Поиграть в ремастер можно будет через сервисы Steam, GOG и Epic Games Store.

Напомним, Shadow Man — это экшен-игра с видом от третьего лица, разработанная студией Acclaim Studios Teesside. Её релиз состоялся в 1999 году.

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