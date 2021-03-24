Сеул, , 10:22 — REGNUM В феврале 2021 года по Южной Корее мигрировали 706 тыс. человек, что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый большой февральский спад с 2015 года.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (9415 человек), в Тэгу (2502 человека), Ульсане (2482 человека), Кванджу (1174 человека) и Тэджоне (1234). А чистый приток — в провинции Кёнгидо (20 813 человек), Сэджоне (1497 человек) и Чеджу (502 человека).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 17,9%, что на 1,3% меньше, чем в феврале 2020 года.