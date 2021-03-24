Москва, , 10:18 — REGNUM В России развёрнуто более 4 600 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании Координационного совета РСПП по противодействию инфекции.

«На сегодняшний день у нас зафиксировано официально около 4,5 млн человек заболевших, мы отмечаем отрицательную динамику в приросте заболеваемости, — заявил Гриднев. — Сегодня в стране производятся вакцины на 10 площадках, развёрнуто более 4 600 прививочных пунктов, с 20 марта стартует информационная кампания во всех субъектах РФ для популяризации вакцинации. До конца марта планируется поставить в субъекты РФ более 2 700 000 вакцин. При учёте распределения вакцин учитывается текущая эпидемиологическая ситуация в каждом регионе».

Очередное заседание Совета было посвящено годовщине его создания.

«Мы оперативно отреагировали на вызов — совместно с властями, тесно работая с Роспотребнадзором, укрепили противовирусный щит, — сказал член Бюро Правления РСПП, председатель Совета и гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев. — Не допустили коллапса в промышленности, предотвратили развитие пандемии по цепной реакции, а главное — сохранили здоровье коллективов наших предприятий и жителей городов присутствия, обеспечив надежную работу производств непрерывного цикла».

Андрей Гурьев напомнил, что созданные в составе Совета рабочие группы активно работали над вопросами мер поддержки бизнеса, мониторингом ситуации на градообразующих предприятиях, обеспечением доступа к медицинским средствам и оборудованию, а теперь активно способствуют вакцинации трудовых коллективов от COVID-19. Концентрация усилий Совета на важнейших вопросах жизнедеятельности предприятий и организаций во многом определила принятие необходимых законодательных и нормативно-правовых актов.

«Совет проделал огромную работу. Мы обобщили передовой российский и международный опыт по борьбе с коронавирусной инфекцией. Неоценимую помощь Совету в подготовке Сборника лучших практик оказала компания «МакКинзи». Итоги данной работы были представлены Правительству РФ и получили положительную оценку. Все наработки Совета доступны на портале Ситуационного центра РСПП», — сказал Андрей Гурьев, добавив, что введенные на предприятиях под руководством созданных оперативных штабов стандарты безопасности уже сейчас стали новой нормальностью.

По словам Андрея Гурьева, Координационному совету удалось выстроить беспрецедентно эффективное взаимодействие с Правительством РФ, Администрацией Президента, региональными властями, Министерством здравоохранения РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Роспотребнадзором и РФПИ. Регулярное участие руководителей федеральных министерств и служб в заседаниях Совета внесло важный вклад в эффективность его работы.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что «координационный совет РСПП за последний год провел мощнейшую работу, которая помогла спасти большое количество жизней». Совет и РФПИ эффективно взаимодействовали по трем ключевым направлениям противодействия коронавирусной инфекции — создании и внедрении тест-систем на COVID-19, разработке и применении лечебных препаратов и вакцины.

«Тесты мы сделали одни из самых быстрых и точных, теперь продолжаем их улучшать. В ближайшее время мы запустим тесты, которые позволяют также определять вид мутации вируса. Препарат Авифавир стал первым зарегистрированным препаратом против коронавируса. Мы уже поставили больше 200 000 курсов этого препарата.

Что касается вакцины, темпы прививочной кампании в нашей стране стремительно растут, и это важный успех России. Уже к концу июня все желающие вакцинироваться против COVID-19 смогут это сделать. В Европе же большинство стран смогут привить большую часть своих жителей только после сентября», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.

По его словам, несмотря на определенное противодействие в ряде стран, о российской вакцине Спутник V, согласно опросам, знает порядка 75% населения Земли. «То есть фактически мы сумели создать один из наиболее узнаваемых и позитивных брендов России за последнее время», — заметил Кирилл Дмитриев.

Старший партнер McKinsey & Company Ермолай Солженицын в своём докладе напомнил о первых неделях после появления признаков приближающейся пандемии.

«Очень важно, что и отдельные предприятия, и РСПП в целом тогда очень быстро действовали, не дожидаясь формализованных решений сверху», — сказал Ермолай Солженицын.

Комментируя выступления Кирилла Дмитриева и Олега Гриднева, он подтвердил, что сейчас во всех странах мира вырабатываются стратегии контрактации, производства, доставки, информирования населения и администрирования процесса вакцинации населения. Всем странам важно быть готовым заимствовать эффективные решения друг у друга, делиться опытом. Например, для РФ хорошая новость, что в ряде других стран широкомасштабные программы по убеждению населения о важности вакцинации могут буквально за месяц снизить долю сомневающихся. Другие же страны, например, могут поучиться у подхода России по вакцинации всех желающих, без жесткой приоритизации по когортам населения.

«В целом процесс создания вакцин против новой коронавирусной инфекции был самым быстрым в истории и позволит радикально ускорить возможность поиска других лекарств и способа противодействия другим болезням, инновации в сфере медицины и вакцинации», — резюмировал Ермолай Солженицын.

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