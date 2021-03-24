Лима, , 10:17 — REGNUM Бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан подписал контракт с перуанским футбольным клубом «Альянса Лима». Об этом 24 марта сообщает пресс-служба клуба.

По информации Transfetmarkt, контракт с 36-летним игроком рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Фарфан ушёл из «Локомотива» в августе 2020 года. Он выступал за московский клуб с 2017 года и стал чемпионом России (2018), дважды выиграл Кубок России (2017, 2019) и один раз — Суперкубок России.

Всего за «Локомотив» Фарфан сыграл 69 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

Фарфан начинал карьеру в «Альянса Лима», а также играл за нидерландский ПСВ, немецкий «Шальке» и «Аль-Джазиру» (ОАЭ). В составе сборной он стал серебряным (2019) и бронзовым (2015) призёром Кубка Америки.