Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Последнее обновление функции Remote Play Together позволит геймерам играть даже с теми пользователями, у которых нет аккаунтов Steam. Об этом 23 марта сообщило издание Kotaku.

Данная особенность будет реализована только в играх, поддерживающих функцию Remote Play Together в Steam. С её помощью геймеры смогут сгенерировать специальное приглашение, доступное всем PC-пользователям.

Напомним, Remote Play Together — это функция, которая позволяет одному геймеру запустить игру и пригласить к участию в ней до четырёх пользователей. При этом игра должна быть куплена только у того, кто выступает «хозяином сессии».

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