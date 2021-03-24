Пермь, , 10:17 — REGNUM В аэропорту Перми «Большое Савино» сделают новое бетонное покрытие на перроне и рулежной дорожке. В результате исследования проб материала, взятые после реконструкции, вскрылись недостатки, сообщает издание «Коммерсантъ».

Установлено, что при заливке покрытия рулежной дорожки и перрона использовались материалы, не предусмотренные проектом. В частности, слой бетонного покрытия получился тоньше, чем установлено документами, и меньшей плотности. Арбитражный суд оштрафовал подрядчика на 300 тыс. рублей и обязал устранить дефекты.

Стоит отметить, с 15 марта приостановлена работа телетрапов. Как сообщила пресс-служба аэропорта, они не будут функционировать до завершения работ по первому этапу реконструкции инфраструктуры аэропорта — перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки. Ориентировочный срок выполнения работ — четыре месяца.

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