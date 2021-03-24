Джакарта, , 10:17 — REGNUM Мост, соединяющий два района в индонезийской провинции Южная Суматра, рухнул во время наводнения, сообщает CNN Indonesia.

Сильные дожди привели к росту уровня воды в реке Муси. Вода начала давить на ещё строящийся мост. Временные опоры моста не выдержали и мост рухнул. В результате происшествия никто не пострадал.

Строительство моста длилось семь месяцев.

Местных жителей поспешили заверить, что мост восстановят.

Как сообщало ИА REGNUM, разыскиваемого Интерполом гражданина России, который отбывал наказание в индонезийской тюрьме на Бали по делу о наркотиках, депортировали в Россию.

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