Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM На городском пруду Екатеринбурга провалилась под лёд девятилетняя школьница. Об этом сообщили очевидцы происшествия журналистам.

Девочка гуляла по пруду вместе с подругой. Проходя у бизнес-центра, школьница провалилась под лёд и ушла с головой под воду, передаёт «Е1».

Подруга девочки испугалась и убежала. Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться. Охранники бизнес-центра, рядом с которым всё и произошло, отвели её в здание. Телефон школьницы утонул, но она смогла вспомнить телефон брата, которому позже и позвонила.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области затянулись холода, но уже с середины марта 2021 года в регионе постепенно теплеет.

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