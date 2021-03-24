Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Новая крупная партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») поступила в Санкт-Петербург. Объем новой поставки составляет 39 200 доз.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Вакцина доставляется в пункты вакцинации», — сообщили 24 марта в пресс-службе Смольного.

По данным на 23 марта (без учета новой поставки), за весь период в Петербург поступило 364 042 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках в предыдущие сутки составлял 31 720 комплектов.

Всего в Петербурге на 23 марта было вакцинировано 332 322 человек, из них 243 738 человек полностью закончили цикл вакцинации.

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