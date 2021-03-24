Москва, 24 марта, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В 16 регионах страны требуется изменить программы занятости, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Совещание по восстановлению рынка труда, где обсуждались эти вопросы, провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Среди субъектов РФ, где требуются изменения, участники совещания назвали Башкирию, Бурятию, Дагестан, Туву, Чувашию, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Белгородскую, Калужскую, Кемеровскую, Курганскую, Курскую, Орловскую, Тамбовскую области, а также и Еврейскую автономную область.

Читайте также: Голикова объяснила, почему Россия не вводила второго локдауна

При этом в десяти регионах выявили нарушения к структурному содержанию программ, а в семи допущены расхождения целевых показателей с показателями Минтруда. Отмечается, что действующие программы не позволяют восстановить рынок труда к докризисному уровню.

Об изменении региональных программ поручено проинформировать Минтруд до 29 марта.