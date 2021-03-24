Колорадо, США, , 10:15 — REGNUM Руководство Facebook удалило страницу обвиняемого в убийстве 10 человек в американском штате Колорадо. Об этом сообщает издание Colorado Sun.

«Мы удалили аккаунты подозреваемого из Facebook и Instagram. Мы будем удалять любые другие учетные записи, принадлежащие подозреваемому, или учетные записи, созданные другими от его имени», — сообщили в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, десять человек, в том числе один сотрудник полиции, стали жертвами вооруженного нападения на супермаркет в городе Боулдер, штат Колорадо. Инцидент произошел 23 марта.

Личность задержанного установлена. Его имя Ахмад Алисса. Подозреваемому 21 год и он живет в городе Арвада. Из-за ранения Алисс был госпитализирован в одну из больниц Боулдера. Врачи оценивают состояние здоровья задержанного как стабильное.

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