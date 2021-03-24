Лос-Анджелес, США, , 10:15 — REGNUM Райан Рейнольдс прокомментировал решение кинокомпании 20th Century Studios в очередной раз отложить премьеру фантастического фильма «Главный герой» (Free Guy). Публикацию он разместил 24 марта на своей странице в Instagram.

Актёр выложил видео, в котором выступил в привычной для него шутливой манере. Он, в частности, вставил в него фрагмент из предыдущего ролика, в котором заменил аудиодорожку со словами о дате премьеры. Новая дата релиза «Главного героя» — 13 августа 2021 года.

https://www.instagram.com/p/CMxnzX9hWLE/

Напомним, изначально 20th Century Studios планировала выпустить картину в прокат в июле 2020 года. Впоследствии она дважды переносила релиз: сначала на декабрь 2020-го, а затем на май 2021-го. Производство «Главного героя» стартовало в мае 2019 года.

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