Красноярск, , 10:13 — REGNUM Информацию о том, что на десятирублёвой купюре вместо Красноярска появится Новосибирск, прокомментировал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Пост Сергея Ерёмина о «десятке» с Красноярском Скриншот со страницы мэра Красноярска Сергея Ерёмина в Instagram

В своём инстаграме градоначальник 24 марта написал, что «десятка» с красноярским Коммунальным мостом, часовней и ГЭС «нам всем очень дорога». Красноярцы гордились тем, что их город представлен на ходовой банкноте.

После выхода десятирублёвых монет бумажная «десятка» с Красноярском «стала превращаться в интересный сувенир»:

»Мы не столько платили ею, сколько показывали приезжим гостям на фоне изображённых на ней достопримечательностей».

Мэр Красноярска предложил воспринимать известие о ротации городов на купюрах «без печали и уныния»:

»Далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике».

Ерёмин подчеркнул, что теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры «станут настоящей реликвией».

Также мэр Красноярска призвал менять города на купюрах каждые 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России до 2025 года обновит дизайн банкнот шести номиналов. По данным регулятора, модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

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Что касается десятирублёвой купюры, на ней вместо Красноярска будет изображён Новосибирск.

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