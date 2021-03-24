Сингапур, , 10:23 — REGNUM Сингапурскому блогеру Леону Зе Хяню придётся заплатить компенсацию в размере 133 тыс. сингапурских долларов ($98,8 тыс.) за размещение в соцсети недостоверной информации о премьер-министре Ли Сянь Луне. Такое сообщение опубликовано 24 марта судебным органом средней инстанции.

В ноябре 2018 года блогер разместил на своей странице в Facebook материал со ссылкой на малайзийский новостной портал The Coverage. Речь шла о якобы «тайной сделке» между Ли Сянь Луном и бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. Утверждалось, что она имела отношение к нелегальным переводам похищенных средств государственного инвестфонда 1MDB через сингапурские банки.

Судья Аэдит Абдулла подчеркнул, что у ответчика не было оснований утверждать, что клеветнические слова могут относиться к Ли Сянь Луну. Из публикации блогера следует, что глава правительства якобы был замешан в преступлении.

Адвокаты премьер-министра требовали взыскать с блогера 150 тыс. сингапурских долларов ($111,4 тыс.), а защитники подсудимого предлагали ограничиться одним долларом (70 центов США). В результате суд постановил выплатить Ли Сянь Луну 133 тыс. сингапурских долларов ($98,8 тыс.).