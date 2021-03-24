Москва, , 10:13 — REGNUM Профильные ведомства проанализируют результаты поддержки малого и среднего бизнеса в Туве. Соответствующее поручение по итогам поездки в этот регион дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Минэкономразвития, Минфину и ФНС поручено до 12 мая проанализировать, насколько результативной в 2020 году была поддержка малого и среднего бизнеса в республике», — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте российского правительства.

Кроме того, ведомствам также предстоит подготовить предложения по недопущению сокращения количества субъектов МСП в Туве.

Также премьер-министр поручил Минпросвещения и Министерству строительства до 15 апреля подготовить предложения по совершенствованию процедуры финансирования строительства образовательных учреждений в республике с учетом повышающих коэффициентов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин побывал в Туве 4 марта в рамках четырёхдневной рабочей поездки в Сибирский федеральный округ. До этого глава правительства посетил Алтайский край и Республику Алтай. Тува стала последним из десяти субъектов РФ со сложной социально-экономической обстановкой, которые Мишустин посетил в ходе рабочей поездки.