Москва, 24 марта 2021, 10:13 — REGNUM Профильные ведомства проанализируют результаты поддержки малого и среднего бизнеса в Туве. Соответствующее поручение по итогам поездки в этот регион дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Кроме того, ведомствам также предстоит подготовить предложения по недопущению сокращения количества субъектов МСП в Туве.
Также премьер-министр поручил Минпросвещения и Министерству строительства до 15 апреля подготовить предложения по совершенствованию процедуры финансирования строительства образовательных учреждений в республике с учетом повышающих коэффициентов.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин побывал в Туве 4 марта в рамках четырёхдневной рабочей поездки в Сибирский федеральный округ. До этого глава правительства посетил Алтайский край и Республику Алтай. Тува стала последним из десяти субъектов РФ со сложной социально-экономической обстановкой, которые Мишустин посетил в ходе рабочей поездки.