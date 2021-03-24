Ташкент, , 10:12 — REGNUM В Узбекистане запустили вещание детского образовательно-развлекательного телеканала Aqlvoy (умник, знайка), сообщили в министерстве дошкольного образования республики.

Основная аудитория телеканала — дети в возрасте от 3 до 10 лет. В министерстве отметили, что в настоящее время в Узбекистане проживают 7,5 млн детей в возрасте до 10 лет.

В эфире детского телеканала будут транслироваться мультсериалы и программы, созданные студиями России, США, Южной Кореи, Китая и других стран. Весь контент будет переведен на узбекский язык.

Программы будут посвящены познанию окружающего мира, развитию логики, математического мышления и знанию языка.

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